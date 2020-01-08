Около 40 российских туристов могут находиться в Иране

08.01.20 15:40

© РИА Новости. Антон Быстров

8 января. Interfax-Russia.ru - Туроператоры оценили в несколько десятков число российских туристов, которые сейчас могут находиться в Иране, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По оценке экспертов, сейчас в Иране может находиться до нескольких десятков российских туристов, преимущественно самостоятельных или путешествующих в составе корпоративных мини-групп. В каникулярный период их число могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулось в Россию. Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 3-4 десятков туристов из РФ как максимум, но, скорее всего, их меньше", - сказали в АТОР.

По данным Пограничной Службы ФСБ РФ, за первые три квартала 2019 года в Иран выехали 16,9 тыс. граждан России, из них с туристической целью - менее двух тысяч.

Пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. Все находившиеся на борту лайнера погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран - Киев. Россиян на борту не было.

Ситуация на Ближнем Востоке также обострилась после ракетных ударов Ирана по военным базам в Ираке, где дислоцированы в том числе американские военные. Этот обстрел стал ответом на убийство американскими военными в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.