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08.01.20 16:28

Путин: поставки газа по "Турецкому потоку" абсолютно безопасны

© РИА Новости. Сергей Гунеев
8 января. Interfax-Russia.ru - Технологии, использовавшиеся при постройке "Турецкого потока", гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал Путин на церемонии открытия газопровода в среду.

Он также отметил, что попытки ряда международных игроков помешать развитию стратегического сотрудничества России и Турции не имели успеха, работа идет своим ходом.

"Успешная реализация масштабного совместного проекта - строительство трансчерноморского газопровода - наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты. Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", - сказал Путин.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак назвал "Турецкий поток" одним из флагманских совместных российско-турецких проектов.

"Это один из крупнейших в мире инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.

"Прежде всего, позвольте поблагодарить президентов России и Турции - Владимира Владимировича Путина и господина Эрдогана - за поддержку и постоянное внимание к проекту. Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства", - добавил Новак.

"В результате интенсивной совместной успешной работы российской и турецкой стороны и, прежде всего, отраслевых компаний - "Газпрома" и Botas - проект реализован в рекордно короткие сроки и даже с опережением графика", - сказал министр.

По его словам, ввод в эксплуатацию проекта "Турецкий поток" позволит внести существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, значительно повысить глобальную энергетическую устойчивость.

"Россия обладает колоссальной ресурсной базой, готова и имеет все возможности для того, чтобы обеспечить наших потребителей в полном объеме энергетическими ресурсами", - сказал он.

"Многолетние стабильные поставки "голубого топлива" в Турцию и европейским потребителям является доказательством того, что Россия - проверенный временем поставщик газа, надежно обеспечивает своих партнеров экологичным видом топлива, всегда строго и ответственно выполняет контрактные обязательства", - заявил Новак.

Официальный старт эксплуатации морского газопровода "Турецкий поток" был дан вечером в среду президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Болгарии Бойко Борисовым и президентом Сербии Александром Вучичем.

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