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08.01.20 16:28
Путин: поставки газа по "Турецкому потоку" абсолютно безопасны
"При прокладке "Турецкого потока" применялись передовые инновационные технологии, что позволило обеспечить максимальную экономическую эффективность транспортировки газа, гарантировать безопасность и экологическую чистоту эксплуатации трубопровода", - сказал Путин на церемонии открытия газопровода в среду.
Он также отметил, что попытки ряда международных игроков помешать развитию стратегического сотрудничества России и Турции не имели успеха, работа идет своим ходом.
"Успешная реализация масштабного совместного проекта - строительство трансчерноморского газопровода - наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты. Взаимодействие России и Турции поступательно развивается практически во всех сферах, несмотря на непростую обстановку в мире и попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, работа идет своим ходом", - сказал Путин.
В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак назвал "Турецкий поток" одним из флагманских совместных российско-турецких проектов.
"Это один из крупнейших в мире инфраструктурных проектов", - подчеркнул он.
"Прежде всего, позвольте поблагодарить президентов России и Турции - Владимира Владимировича Путина и господина Эрдогана - за поддержку и постоянное внимание к проекту. Реализация такого масштабного проекта стала возможной только благодаря личным усилиям наших стран, твердому настрою на всестороннее углубление российско-турецкого стратегического партнерства", - добавил Новак.
"В результате интенсивной совместной успешной работы российской и турецкой стороны и, прежде всего, отраслевых компаний - "Газпрома" и Botas - проект реализован в рекордно короткие сроки и даже с опережением графика", - сказал министр.
По его словам, ввод в эксплуатацию проекта "Турецкий поток" позволит внести существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, значительно повысить глобальную энергетическую устойчивость.
"Россия обладает колоссальной ресурсной базой, готова и имеет все возможности для того, чтобы обеспечить наших потребителей в полном объеме энергетическими ресурсами", - сказал он.
"Многолетние стабильные поставки "голубого топлива" в Турцию и европейским потребителям является доказательством того, что Россия - проверенный временем поставщик газа, надежно обеспечивает своих партнеров экологичным видом топлива, всегда строго и ответственно выполняет контрактные обязательства", - заявил Новак.
Официальный старт эксплуатации морского газопровода "Турецкий поток" был дан вечером в среду президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьером Болгарии Бойко Борисовым и президентом Сербии Александром Вучичем.
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