Популяция редкого рыбного филина выросла на Курилах

09.01.20 06:20

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Курильского государственного заповедника установили 7 дополнительных искусственных гнездовий для краснокнижного рыбного филина и отмечают увеличение численности этих птиц на Кунашире, сообщается на сайте заповедника.

"По данным многолетнего мониторинга в предыдущие годы на Кунашире регистрировалось до 25 пар рыбного филина. Благодаря биотехническим мероприятиям, проводимых сотрудниками заповедника (установка искусственных гнездовий и подкормка птиц в гнездовой период в зимнее время), в 2019 году на острове увеличилось количество учтенных гнездовых пар до 28", - говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, рыбные филины - оседлые птицы, "один раз заняв гнездовой участок, остаются на нем до конца жизни".

В полевом сезоне 2019 года сотрудники заповедника наблюдали за 16 парами птиц, у 7 пар успешно вывелись птенцы. У одной и той же пары птенцы бывают раз в два года, хотя встречаются отдельные птицы, которые высиживают птенцов каждый год, а некоторые - только через два года, сообщают в заповеднике. В ранее известных гнездах сотрудники заповедника обнаружили и окольцевали 8 птенцов (2 птенца вылупились в естественных гнездах, 6 - в искусственных гнездах).

В прошлом году сотрудники заповедника оборудовали для филинов 7 дополнительных искусственных гнезд в поймах водотоков острова Кунашир, ранее на острове ученые оборудовали 42 гнезда (искусственные гнезда они начали делать и устанавливать с 2016 года).

"Искусственные дупла создаются из различных материалов. Из искусственных гнезд рыбному филину больше всего понравился пластиковый буй. В таких гнездовых боксах зарегистрировано наибольшее количество посещений и гнездований. Так, в 2019 году было обнаружено 4 птенца в искусственных дуплах из пластикового морского буя и два птенца в дупле из пластиковой бочки. Рыбные филины за три года (с 2017 по 2019 годы) в искусственных гнездовьях вырастили 13 птенцов", - сообщают в заповеднике.