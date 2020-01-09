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09.01.20 06:35
Нарьян-Мар остался без воды из-за аварии на водоводе
"Водоснабжение уже отключено. Сейчас откачивают воду, определяют место аварии и в ночь выходят на раскопки трубы, из которой течет вода", - сказал собеседник.
Он отметил, что ориентировочное время ликвидации аварии неизвестно.
По информации пресс-службы, утечка произошла в районе дома 20 по улице Ленина.
В администрации добавили, что в пяти точках города работают колодцы на скважинах, в которых можно набрать питьевую воду.
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