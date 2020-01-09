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09.01.20 06:37
РФ запрещает поставки из КНР некоторых видов рыб и креветок
Под запрет также подпали поставки смесей морепродуктов (морские коктейли) из этих видов гидробионтов.
Временные ограничения вводятся по результатам инспекции предприятий КНР, которая прошла с 14 по 27 декабря, сообщал Россельхознадзор.
В ходе инспекции были выявлены многочисленные нарушения, в том числе связанные с недостаточным контролем за безопасностью выпускаемой продукции аквакультуры, риском незаявленного применения лекарственных средств и гормональных препаратов при выращивании гидробионтов, отсутствием или недостаточной эффективностью работы системы прослеживаемости. Кроме того, в рамках инспекции на предприятиях обнаружена рыбопродукция 2013 года выпуска.
Кроме того, с 13 января запрещаются поставки всех видов рыбы и морепродуктов с предприятия Longhai Gelin Seafoods Co. (N 3500/02056), в замороженной тилапии которого обнаружены сульфаниламиды.
Китай занимает первое место в мире по производству продукции аквакультуры и является крупнейшим поставщиком рыбы и морепродуктов в РФ.
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