Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб представить предложения по мерам обеспечения безопасности граждан РФ на Ближнем Востоке

09.01.20 07:49

© РИА Новости. Екатерина Щукина

9 января. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения ряду ведомств и спецслужб в части компетенций правительства до конца недели провести анализ угроз безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

"Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в ближневосточном регионе, в том числе, в районе Персидского и Оманского заливов, с учетом различных сценариев развития ситуации. Представьте предложения по мерам, относящимся к компетенции правительства РФ, направленным на обеспечение безопасности российских граждан", - говорится в поручении председателя правительства.

"Доложите в срок до 9 января 2020 года", - поручил премьер.

Кроме того, вице-премьеру Максиму Акимову, главам МИД Сергею Лаврову, Минтранса Евгению Дитриху и Минэкономразвития Максиму Орешкину поручено "в срок до 10 января оценить состояние безопасности полетов и туризма в целом в ближневосточном регионе, в том числе, в районе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий".