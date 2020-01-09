В РФ ввели акцизы на виноград и повысили акцизы на пиво и сигареты

09.01.20 08:23

© РИА Новости. Илья Питалев

9 января. Interfax-Russia.ru - В России с 1 января повышены акцизы на пиво, а также на сидр, пуаре и медовуху, также повышаются акцизы на сигареты, табак, сигары, сигариллы, биди, кретек и папиросы. Кроме того, вступил в силу закон, который уравнивает акцизы на вино и вводит новые акцизы - на виноград и виноматериалы.

Так, новая ставка акциза на пиво составляет 22 рубля за 1 литр (содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно).

Последний раз акцизы на пиво повышались 1 января 2017 года - на 1 рубль, до 21 рубля за литр.

Ставка акциза на пиво крепостью до 0,5 градуса в 2020 году остается нулевой. Акциз на крепкое пиво (с содержанием объемной доли этилового спирта более 8,6%) вырастет до 41 рубля с 39 рубля за литр.

Акциз на сидр, пуаре и медовуху с 1 января также повысился на 1 рубль - до 22 рубля с 21 рубля за литр.

Акциз на сигареты и папиросы вырос до 1,966 тыс. рублей за 1 тыс. штук с 1,89 тыс. рублей, которые взимались с 1 января 2019 года.

Акциз на сигареты состоит из специфической (фиксированной) части и адвалорной составляющей (процент от максимальной розничной цены). Адвалорный компонент составляет 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2,671 тыс. рублей за 1 тыс. штук).

Акцизы на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) с 1 января составляют 3,172 тыс. рублей за 1 кг (ранее ставка акциза составляла 3,05 тыс. рублей).

Акцизы на сигары выросли до 215 рублей с 207 рублей за 1 штуку.

Акцизы на сигариллы, биди и кретек повысились до 3,055 тыс. рублей с 2,938 тыс. рублей за 1 тыс. штук.

Кроме того, выросли акцизы на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, - до 6,04 тыс. рублей с 5,808 тыс. рублей за 1 кг.

Ставка акциза на вина (кроме игристых и ликерных) в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, на игристые вина - 40 рублей за литр.

Ранее ставки акцизов на вина устанавливались с учетом места их производства. В 2019 году акциз на тихие вина составлял 18 рублей за литр, а на отечественные вина с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) - 5 рублей за литр. Аналогичное деление было и при взимании акцизов на шампанское (ставки в 2019 году были на уровне 36 рублей и 14 рублей соответственно).

Одновременно с 2020 года вводится новый вид акцизов: на виноград и виноматериалы. С 1 января ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубля за литр.

При этом закон вводит право производителей на получение налогового вычета при использовании в производстве отечественного винограда. В поправках приведены формулы расчета налоговых вычетов. Вычетам подлежат суммы акциза, исчисленные при использовании винограда, принадлежащего налогоплательщику на праве собственности, для производства вина, игристого вина (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков по технологии полного цикла, реализованных в налоговом периоде. Под схему возвратного акциза на виноград подпадут не только вина натуральные и игристые, но и ликерное вино.

Как заявлял замминистра финансов Илья Трунин, акцизная нагрузка на литр производимого вина, если оно действительно из российского винограда или из российских виноматериалов, останется на прежнем уровне. "А для тех, кто декларирует производство российского вина, а на самом деле использует импортный виноматериал, налог будет выровнен к уровню акциза, который сейчас установлен для нероссийских вин", - говорил замминистра.

Кроме того, в декабре 2019 года был принят закон "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации" (вступит в силу в июле 2020 года). Закон, в частности, предусматривает запрет на производство вина из импортных виноматериалов.