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09.01.20 08:27

Система поиска работы для бывших осужденных заработает в РФ в 2020 году

© РИА Новости. Михаил Мордасов
9 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) провела тестовые испытания системы по трудоустройству осужденных, готовящихся к выходу на свободу, сообщили в пресс-бюро ведомства.

"В 2020 году планируется полномасштабно запустить сервис на портале "Работа в России" во всех учреждениях территориальных органов ФСИН. В настоящее время разработан шаблон информационной карточки на портале и проведены тестовые испытания", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что информационно-аналитическая база вакансий "Работа в России" собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны.

"В каждом исправительном учреждении сотрудники группы социальной защиты смогут размещать резюме осужденных через свой личный кабинет на портале и отправлять заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу", - сообщили в ФСИН, добавив, что таким образом, осужденные будут иметь возможность взаимодействия со своим будущим работодателем.

О запуске совместного с Рострудом проекта по трудоустройству отбывших срок наказания осужденных сообщила "Интерфаксу" весной прошлого года официальный представитель ФСИН Кристина Паньшина.

По ее словам, подписанный главами двух ведомств документ предусматривает информирование работодателей, представителей исправительных учреждений и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о возможности работы с электронной базой вакансий и трудоустройства.

Паньшина отметила, что осужденные еще во время отбывания наказания проходят обучение в профессиональных училищах при исправительных колониях и получают рабочие специальности и конкретные профессии.

"Ежегодно среднее профессиональное образование получают около 130 тыс. осужденных. В настоящее время обучение осуществляется по 167 наименованиям профессий", - сказала представитель ФСИН.

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