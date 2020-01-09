Проверка по факту падения людей с фуникулера начата в Забайкалье

09.01.20 08:30

© РИА Новости. Нина Зотина

9 января. Interfax-Russia.ru - Двое мужчин получили травмы, упав с подъемника на горнолыжном комплексе в Забайкальском крае, начата доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"В ряде СМИ появилась информация о двух мужчинах, пострадавших в результате падения с подъемника на горнолыжном спортивном комплексе "Высокогорье" в Чите. По данному факту руководитель следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчины, по предварительной информации, упали с четырехметровой высоты из-за неисправности подъемника. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в реанимации.