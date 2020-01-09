Военные из 4 азиатских республик поучаствуют в Параде Победы в Екатеринбурге

09.01.20 08:34

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 января. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие четырех иностранных государств впервые будут участвовать в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Екатеринбурге 9 мая 2020 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан", - сказал командующий войсками округа Александр Лапин, слова которого приводятся в пресс-релизе пресс-службы ЦВО.

9 мая 2020 года на территории Центрального военного округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на те