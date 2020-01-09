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09.01.20 08:34
Военные из 4 азиатских республик поучаствуют в Параде Победы в Екатеринбурге
"Особенностью военного парада в 2020 году станет участие парадных расчетов от четырех иностранных государств в Екатеринбурге. Планируется, что будут задействованы военнослужащие Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан", - сказал командующий войсками округа Александр Лапин, слова которого приводятся в пресс-релизе пресс-службы ЦВО.
9 мая 2020 года на территории Центрального военного округа пройдут три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск.
ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на те
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