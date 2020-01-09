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09.01.20 08:39

Увеличение жилплощади при переезде по реновации достигает 30%

© РИА Новости. Григорий Сысоев
9 января. Interfax-Russia.ru - Благодаря столичной программе реновации жилфонда переселенцы получат современные квартиры, площадь которых до 30% превышает их нынешнее жилье, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Рост плотности и этажности в реновации обусловлен двумя основными вещами. Во-первых, мы улучшаем условия проживания людей. Сейчас огромные жилые массивы сформированы панельными домами, а комфорт-класс строится в недостаточных количествах, да и цены на такие квартиры, прямо скажем, зачастую неоправданно завышены", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

"Кроме того, Москва - регион с низкой обеспеченностью жилой площадью: на одного жителя приходится около 20 кв.м, а в наименее обеспеченных районах вообще менее 15 кв.м жилья. При этом средний показатель по России - 25,4 кв.м на человека. Благодаря реновации повысится качество архитектуры, среды, а площадь самих квартир увеличится до 30%", - сказал Кузнецов.

Как отмечается, средняя этажность жилой части домов по программе реновации составит 14 этажей. В исключительных случаях предусмотрены дома повышенной этажности. Доминанты составят всего несколько процентов, и будут расположены только в тех точках, где позволяет градостроительная ситуация.

Что касается плотности застройки, то после реализации проектных решений данный показатель по районам, в которых реализуется программа, составит в среднем 11,6 тыс. кв.м/га, а в целом по городу - 10,3 тыс. кв.м/га.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена в 2017 году. Она касается почти миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 5 тыс. домов.

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