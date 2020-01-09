Два из трех открытых зимников в ЯНАО закрыты из-за непогоды

09.01.20 08:41

© РИА Новости. Владимир Смирнов

9 января. Interfax-Russia.ru - Две из трех введенных в эксплуатацию зимних автодорог в Ямало-Ненецком автономном округе закрыты по погодным условиям, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Так, с утра четверга закрыто движение по зимнику "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги" из-за метели и плохой видимости. Также закрыто движение по зимнику "Надым - Салехард".

По зимнику "Коротчаево - Красноселькуп" проезд разрешен.

Четвертая региональная зимняя автодорога ("Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале") пока не введена в эксплуатацию.