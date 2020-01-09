У гребенчатых дикобразов в Новосибирском зоопарке появилось потомство

09.01.20 08:46

Фото с сайта Новосибирского зоопарка

9 января. Interfax-Russia.ru - Двое детенышей родились у гребенчатых дикобразов в новосибирском зоопарке в канун Нового года, сообщает пресс-служба зоопарка.

"Самка гребенчатого дикобраза стала мамой двух очаровательных малышей. Дикобразы появляются на свет зрячими, с мягкими иглами. На фоне взрослых сородичей (с их длинными угрожающего вида иглами) детеныши кажутся безобидными и совсем неколючими", - говорится в сообщении

Гребенчатые дикобразы содержатся группой.

Гребенчатый или Хохлатый дикобраз - крупный грызун, третий среди грызунов после бобра и еще более крупной южноамериканской капибары. Встречается в Южной Европе (материковая Италия и Сицилия), в Малой Азии, почти везде на Ближнем Востоке, в Ираке, Иране и дальше на восток до южного Китая. Водится он почти по всей Индии и на Цейлоне, а также в отдельных районах Юго-Восточной Азии.

Внесен в Международную Красную книгу.