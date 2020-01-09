"Яндекс" может запустить виртуального мобильного оператора на базе Tele2

09.01.20 09:27

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 января. - "Яндекс" рассматривает возможность запуска виртуального оператора связи на сети Tele2, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

При этом Tele2 может стать базовой сетью, а абоненты смогут переключаться между операторами, утверждает один из источников газеты.

Тарифы будут интегрированы с подпиской "Яндекс.Плюс", абоненты могут получить безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании. В качестве модели дистрибуции рассматривается доставка сим-карт курьерами.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили об отсутствии планов запуска MVNO, в Tele2 от комментариев газете отказались.

Один из источников "Коммерсанта" утверждает, что "Яндекс" ведет переговоры с операторами связи по различным проектам, однако конкретных договоренностей по MVNO нет.

Несколько лет назад собственный проект MVNO-оператора на сети ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) запускала соцсеть "ВКонтакте", входящая в Mail.ru Group. Однако проект был закрыт в сентябре 2018 года.

"Яндекс" в декабре 2018 года представил собственный смартфон с голосовым помощником "Алиса". Устройство поддерживает платежные системы "Яндекс.Деньги" и Google Pay, в нем предустановлено 8 приложений от "Яндекса".