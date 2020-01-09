Томская область получит почти 3 млрд руб. на строительство онкодиспансера

09.01.20 09:33

© РИА Новости. Владимир Трефилов

9 января. Interfax-Russia.ru - Томская область в 2020-2021 годах получит из федерального бюджета 2 млрд 867,5 млн рублей на строительство объектов здравоохранения, следует из материалов на сайте правительства России.

Согласно документу, Томская область в 2020 году получит 957,5 млн рублей на строительство хирургического корпуса онкодиспансера на 120 коек вместе с поликлиникой. В 2021 году на эти же цели федеральный бюджет выделит уже 1,91 млрд рублей.

Всего в федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" и нацпроекта "Здравоохранение" предусмотрено 95,5 млрд рублей на строительство 53 объектов здравоохранения в 46 субъектах.

Ранее сообщалось, что строительство хирургического корпуса онкологического диспансера на территории Северного медицинского городка в районе областной клинической больницы началось в ноябре 2019 года. К концу года планировалось завершить работы на нулевом и первом этажах, а с 2020 года начать техприсоединение тепла, электричества, системы водоснабжения, канализации, а также поставку медицинского оборудования.

Общая площадь корпуса составит 17 тыс. кв. м, подрядчик планирует ввести здание в эксплуатацию в 2021 году. В здании корпуса также будет размещаться поликлиника на 200 посещений за смену.