Семь человек пострадали в автоаварии во Владимирской области

09.01.20 09:39

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 января. Interfax-Russia.ru - Автомобили ВАЗ и Skoda столкнулись во Владимирской области, семь человек, в том числе трое детей, пострадали, сообщает УМВД по региону.

Авария произошла накануне около 19:30 мск на 94 км автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda при совершении обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ, двигавшимся во встречном направлении.

"В результате ДТП пострадали 7 человек. В медицинское учреждение госпитализированы водитель ВАЗа и пассажиры Skoda 2009 и 2014 г.р. Водитель Skoda и его пассажиры 1988 г.р. и 2009 г.р., а также пассажир ВАЗа 1980 г.р., направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится административное расследование.