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09.01.20 09:39
Семь человек пострадали в автоаварии во Владимирской области
Авария произошла накануне около 19:30 мск на 94 км автодороги "Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики". По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda при совершении обгона столкнулся с автомобилем ВАЗ, двигавшимся во встречном направлении.
"В результате ДТП пострадали 7 человек. В медицинское учреждение госпитализированы водитель ВАЗа и пассажиры Skoda 2009 и 2014 г.р. Водитель Skoda и его пассажиры 1988 г.р. и 2009 г.р., а также пассажир ВАЗа 1980 г.р., направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится административное расследование.
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