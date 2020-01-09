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Проектирование "российского" Ан-124 "Руслан" будет стоить более 1 млрд рублей

© РИА Новости. Максим Блинов
9 января. Interfax-Russia.ru - Стоимость разработки технического проекта модернизации сверхтяжелого транспортника Ан-124 "Руслан" превысит 1 млрд рублей, следует из материалов системы "СПАРК-маркетинг".

По данным "СПАРКа", в течение 2019 года "Ильюшин" заключил порядка 15 контрактов на выполнение составных частей опытно-конструкторских работ (ОКР) для создания модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М.

Основной контракт на создание технического проекта Ан-124-100М стоимостью около 830 млн рублей заключен "Ильюшиным" с "Экспериментальным машиностроительным заводом (ЭМЗ) имени Мясищева". Сроки выполнения проектных работ - конец 2020 года.

Суммарная стоимость всех договоров на разработку конструкторской документации для самолета и его агрегатов превышает 1 млрд рублей.

В 2018 году сообщалось, что переоборудование строевого "Руслана" в облик Ан-124-100М на ульяновском "Авиастар-СП" и проведение испытаний самолета обойдется примерно в 3,5 млрд рублей. Эти работы планировалось завершить к 2022 году.

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

В техническом задании указано, что летно-технические характеристики модернизированного Ан-124, скорость и высота полета, а также геометрические размеры самолета останутся прежними.

Однако срок службы "Руслана" после модернизации будет увеличен до 50 - 60 лет. Для этого также необходимо разработать программу поддержания летной годности самолетов, прослуживших более 45 лет.

При этом Ан-124-100М получит новое бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО), включая прицельно-навигационный пилотажный комплекс, бортовой комплекс связи, бортовую информационную систему.

Кроме того, модернизации подлежат: десантно-транспортное оборудование, система электроснабжения, светотехническое, кислородное, бытовое оборудование и рабочие места членов экипажа.

Дополнительно на самолете будет установлен бортовой комплекс обороны, предназначенный "для индивидуальной защиты самолета от поражения переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) с оптико-электронными и радиолокационными головками самонаведения ракет".

"Бортовой комплекс обороны должен в автоматическом режиме обеспечивать защиту самолета от поражения в одной атаке с вероятностью не ниже 0,9 следующими ПЗРК: "Стингер", "Мистраль", "Игла", - сказано в техзадании.

В нем отмечается, что в ходе модернизации "должны быть реализованы меры по снижению оптической, радиолокационной, лазерной, акустической заметности, а также радиозаметности".

"Созданный научно-технический задел должен быть использован для создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА)", - говорится в документе.

ОТКАЗ ОТ ВСЕГО УКРАИНСКОГО. КРОМЕ ДВИГАТЕЛЯ

На модернизированном Ан-124 должно быть заменено устаревшее, не выпускаемое и импортное оборудование.

"Все комплектующие изделия иностранного производства должны быть заменены на отечественные изделия по программе импортозамещения", - подчеркивается в техзадании.

В прилагаемом списке подлежащих замене агрегатов указано 29 украинских наименований и еще три - из стран НАТО и ЕС.

Тем не менее, двигатель модернизированного Ан-124 останется прежним - украинский Д-18Т.

Отмечается, что в ходе разработки проекта модернизации необходимо провести патентные исследования и работы по обеспечению защиты используемых авторских прав - разработчик должен гарантировать передачу результатов интеллектуальной деятельности, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Как сообщалось, разработавшее Ан-124 "Руслан" украинское КБ "Антонов" неоднократно настаивало, что только оно обладает авторскими правами на этот самолет и является держателем всей технической документации. В компании считают, что российская сторона должна отказаться от использования марки "Ан" и дать модернизированному самолету другое название.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил в интервью "Интерфаксу", что создание глубоко модернизированного сверхтяжелого военного транспортника Ан-124-100М "позволит уже в ближайшее время считать самолет "российским".

"Защита технического проекта по модернизированному самолету назначена на 4 квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами", - сказал министр в августе 2019 года.

В июле вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что в России освоили ремонт украинских двигателей для "Руслана".

"Первые отремонтированные двигатели уже получены. Надеемся, что выйдем на возможности ремонта не менее 12 двигателей в год, это три самолета. При такой динамике мы достаточно быстро поднимем исправность этого парка", - сказал Борисов в интервью "Интерфаксу".

Ан-124 "Руслан" - самый крупный и грузоподъемный самолёт в мире, разработан на Украине в КБ "Антонов". Выпуск Ан-124 прекращён в России с 2003 года, однако продолжается ремонт и поддержание лётной годности самолётов. Всего за период существования Ульяновского авиационного комплекса было изготовлено 36 единиц Ан-124.

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