Около 3 млрд руб. направят на поддержку семей с детьми в Хабаровском крае

09.01.20 09:53

© РИА Новости. Илья Питалев

9 января. Interfax-Russia.ru - В 2020 году в Хабаровском крае благодаря нацпроекту "Демография" в среднем на 1 тыс. рублей увеличатся суммы единовременной и ежемесячных выплат семьям с детьми, сообщается на сайте правительства региона.

"В 2020 году размер единовременной и ежемесячных выплат в крае вырастет в среднем на тысячу рублей. Кроме того, пособие в связи с рождением первого ребенка теперь будет выплачиваться не до полутора лет как ранее, а до трех лет", - говорится в сообщении

На 4 тыс. рублей увеличится и размер регионального материнского капитала. Это связано с увеличением федерального маткапитала.

Всего в 2020 году на финансовую поддержку семей с детьми в регионе направят не менее 2,9 млрд рублей.

"Большая часть средств поступит из федерального бюджета", - подчеркивается в сообщении.

По данным краевых властей, в 2019 году на адресные выплаты семьям из средств федерального и краевого бюджетов было направлено 2,42 млрд рублей.

Большая часть средств - ежемесячное пособие в связи с рождением третьего или последующих детей. Сумма составила 1,65 млрд рублей.

Деньги были выделены, в том числе из федерального бюджета, в рамках реализации в крае регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

12 национальных проектов, действующие до 2024 года, разработаны и реализуются по инициативе президента РФ Владимира Путина.