Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Под небольшой процент: правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
   
Мост как неуважение: в США осудили запуск ж/д сообщения между Россией и Крымом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
09.01.20 09:55

Мимоза зацвела в Сочи раньше срока из-за аномального тепла

© РИА Новости. Нина Зотина
9 января. Interfax-Russia.ru - Аномально теплая и сухая погода нарушила биологический ритм сочинской флоры, сообщил председатель Сочинского городского отделения Российского географического общества (РГО), кандидат сельскохозяйственных наук Феликс Иваненко.

"В Сочи сохраняется аномально теплая погода, температура которой выше обычной на несколько градусов. Кроме того, сочинская флора в декабре не добрала осадков. Из-за этого нарушается биологический ритм растений", - сказал Иваненко в четверг агентству "Интерфакс-Юг".

По его словам, из-за теплой погоды и из-за недобора влаги в лесах в декабре зацвели цикламены и подснежники.

"На полтора месяца раньше зацвели мимоза, сирень, лесные колокольчики", - сказал Иваненко, уточнив, что обычно мимоза в Сочи расцветает в конце февраля - начале марта.

Между тем, по его словам, растения, которые расцвели, могут погибнуть при минус 7 градусах, однако для Сочи такая температура также считается аномальной.

"Наряду с ранним цветением многих лесных растений в сочинских огородах в открытом грунте продолжают расти помидоры", - добавил Иваненко.

Он добавил, что прошлая зима в Сочи была безморозной. Но такие зимы часто бывают на курорте, однако не два раза подряд, и из-за этого летом может возникнуть дефицит воды.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.01.20 08:39
Увеличение жилплощади при переезде по реновации достигает 30%
.
  07.01.20 19:52
ХК "Спартак" победил СКА в матче Континентальной хоккейной лиги
.
  07.01.20 13:46
Более 450 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом в рождественскую ночь
.
  06.01.20 11:58
Станцию "Южный порт" на "салатовой" ветке московского метро построят в 2023 году
.
  06.01.20 10:07
В Москве продлят работу метро и МЦК в рождественскую ночь
.
  05.01.20 16:08
Москвичи просят ускорить программу реновации жилья
.
  05.01.20 15:19
Акция по сбору новогодних елей в переработку началась в Москве
.
  04.01.20 13:35
Сильный ветер, снег и гололедица ожидаются в столичном регионе до конца суток
.
  04.01.20 13:19
К весне в новой Москве построят тепличный корпус площадью в три футбольных поля
.
  03.01.20 13:54
Нормативы подушевого финансирования школ и детских садов увеличены в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket