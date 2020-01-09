Мимоза зацвела в Сочи раньше срока из-за аномального тепла

09.01.20 09:55

© РИА Новости. Нина Зотина

9 января. Interfax-Russia.ru - Аномально теплая и сухая погода нарушила биологический ритм сочинской флоры, сообщил председатель Сочинского городского отделения Российского географического общества (РГО), кандидат сельскохозяйственных наук Феликс Иваненко.

"В Сочи сохраняется аномально теплая погода, температура которой выше обычной на несколько градусов. Кроме того, сочинская флора в декабре не добрала осадков. Из-за этого нарушается биологический ритм растений", - сказал Иваненко в четверг агентству "Интерфакс-Юг".

По его словам, из-за теплой погоды и из-за недобора влаги в лесах в декабре зацвели цикламены и подснежники.

"На полтора месяца раньше зацвели мимоза, сирень, лесные колокольчики", - сказал Иваненко, уточнив, что обычно мимоза в Сочи расцветает в конце февраля - начале марта.

Между тем, по его словам, растения, которые расцвели, могут погибнуть при минус 7 градусах, однако для Сочи такая температура также считается аномальной.

"Наряду с ранним цветением многих лесных растений в сочинских огородах в открытом грунте продолжают расти помидоры", - добавил Иваненко.

Он добавил, что прошлая зима в Сочи была безморозной. Но такие зимы часто бывают на курорте, однако не два раза подряд, и из-за этого летом может возникнуть дефицит воды.