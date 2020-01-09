Более 3 га сухой травы горит в горах Карачаево-Черкесии

09.01.20 10:12

© РИА Новости. Александр Алпаткин

9 января. Interfax-Russia.ru - Природный пожар тушат на территории Худесского участкового лесничества в Карачаево-Черкесии.

"В оперативную дежурную смену поступило сообщение о том, что в Худесском участковом лесничестве Карачаевского района произошло возгорание лесной подстилки в труднодоступной горной местности. Площадь пожара составляет 3,2 га", - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, так как расстояние до ближайшего населенного пункта - аула Карт-Джурт составляет 3 км и имеется естественная природная преграда - река Кубань.

К ликвидации возгорания привлечены сотрудники лесной пожарной охраны. В район также выехала аэромобильная группировка ГУ МЧС по КЧР и оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона Карачаевского района.