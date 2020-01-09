РЖД ждут роста грузопотока в петербургском узле к 2025 г. более чем на 20%

09.01.20 10:18

© РИА Новости. Александр Демьянчук

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Грузопоток в границах Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, по расчетам ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), увеличится к 2025 году до 223,3 млн тонн, к 2030 году - до 261 млн тонн (с 182,7 млн тонн в 2018 году), пишет в четверг "Коммерсантъ".

"РЖД финализировали концепцию развития железнодорожного узла Петербурга: ее основные положения сводятся к модернизации грузового и пассажирского движения. В планах (компании - ИФ) сохраняется вывод транзитных грузопотоков (из города - ИФ)", - отмечает газета.

В монополии считают, что прирост обеспечит увеличение объемов грузов в железнодорожно-морском сообщении, в основном за счет порта Усть-Луга и развития перегрузочных комплексов в Бронке и в бухте Батарейная. Основной объем перевозок грузов, как ожидается, придется на региональный транзит (около 164,4 млн тонн к 2030 году), пишет издание.

Номенклатура грузов изменится в этот период незначительно: к 2030 году 26% от всех грузов будут составлять нефтепродукты (67,9 млн тонн), 20% - каменный уголь (52,2 млн тонн), 14% - химические и минеральные удобрения (36,5 млн тонн), 11% - минерально-строительные материалы (28,8 млн тонн), 5% - черные металлы (13,1 млн тонн), по 4% - лесные и хлебные грузы (по 10,4 млн тонн), 2% - руды (5,2 млн тонн).

Наибольший размер грузового движения, отмечают в РЖД, придется на участок Мга-Волховстрой и Мга-Веймарн, что будет вызвано ростом объемов массовых и наливных грузов Кузбасса, Сибири, Поволжья и юга РФ в сообщении с портами Северо-Запада. РЖД также планируют построить два терминально-логистических центра в регионе: в районе Бронки и в грузовом дворе Шушары. Для обработки грузопотока и вывода его за город компания предлагает создать северо-восточный (оценивается в 109,1 млрд руб.) и юго-западный обходы (73,1 млрд руб.).