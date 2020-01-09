Подачу воды возобновили в Нарьян-Маре после аварии

09.01.20 10:20

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты устранили аварию на водоводе в Нарьян-Маре, подача воды потребителям возобновлена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации в четверг.

"Закончилась ликвидация, начали подключать город к системе водоснабжения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что водоснабжение во всех районах города будет восстановлено в течение полутора часов.

Как сообщалось, в среду из-за утечки на водоводе Нарьян-Мар был отключен от водоснабжения.

В городе проживают 25 тыс. человек.