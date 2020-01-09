Более 350 км дорог и 100 учебных заведений построят в Москве до 2023 года

09.01.20 10:38

© РИА Новости. Илья Питалев

9 января. Interfax-Russia.ru - В Москве до конца 2023 года планируется построить и реконструировать 352 км дорог, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"В ближайшие годы темпы строительства транспортных объектов в Москве снижаться не будут. Так, до конца 2023 года планируется построить и реконструировать 352 км дорог, 105 тоннелей, мостов и эстакад, а также 58 пешеходных переходов", - отметил Хуснуллин.

По его словам, за эти годы будут завершены работы по возведению крупных хордовых магистралей. "Будет сформировано так называемое хордовое кольцо - система городских скоростных трасс, связывающих разные районы Москвы", - пояснил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что также планируется реконструировать ряд крупных развязок на МКАДе.

"После завершения "тяжелых" и наиболее масштабных дорожных строек, активизируется работа по созданию поперечных, районных дорог-связок", - добавил Хуснуллин.

Помимо этого в ближайшие три года в столице планируется построить 41 детский сад и 59 школ, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.

"До конца 2023 года в столице за счет бюджета в разных районах города планируется построить 41 детский сад и 59 школ", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что новые образовательные объекты будут появляться как уже в сложившихся жилых районах, так и в новых.

"Политика обеспечения жилых районов объектами социального назначения в шаговой доступности реализуется уже на протяжении 9 лет и это дает заметные результаты", - подчеркнул Хуснуллин.

По его словам, благодаря активному строительству социальные объекты в последние годы стали ближе к горожанам в 75% районах города. "Москва уже опережает Нью-Йорк и Лондон по показателю пешеходной доступности школ и детских садов", - отметил глава стройкомплекса.