Арест главы ЧОП и охранника по делу о стрельбе в Амурском колледже продлен на 2 месяца

09.01.20 10:40

© РИА Новости. Евгений Земцов

9 января. Interfax-Russia.ru - Сроки содержания под стражей главе частного предприятия "Сириус-А" и его сотрудника, охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу, продлены на два месяца.

"С ходатайством о продлении срока ареста генерального директора частной охранной организации "Сириус - А" Сергея Андрющенко выступило следствие. Мы оспорили, однако суд ходатайство удовлетворил, срок продлен на два месяца - до 14 марта", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат Андрей Иванов, представлявший интересы Андрющенко.

В свою очередь представитель Благовещенского городского суда Александр Воронин сообщил агентству, что в этот же день суд рассмотрел и ходатайство по охраннику Олегу Ермолову, который пропустил в учебное заведение вооруженного студента.

"Срок содержания под стражей Ермолову продлен до 14 марта, в общей сложности арест составит четыре месяца", - сказал Воронин.

Как сообщалось, 19-летний студент 14 ноября устроил стрельбу в одной из аудиторий Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате погиб 19-летний учащийся, еще трое молодых людей получили ранения. Устроивший стрельбу покончил с собой.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

По решению суда Андрющенко был взят под стражу 16 ноября, Ермолов - 19 ноября.

Один из пострадавших во время стрельбы в колледже в Амурской области потребовал 2 млн рублей компенсации, на основании этого иска на имущество Андрющенко наложен арест.