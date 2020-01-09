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09.01.20 10:48
"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей после новогодних каникул
"АвтоВАЗ" начал запуск производства автомобилей после новогодних каникул", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, "АвтоВАЗ" остановил выпуск автомобилей на период планового корпоративного отпуска с 25 по 31 декабря 2019 года и до окончания новогодних каникул.
В период отпуска на предприятиях группы была продолжена плановая модернизация оборудования и реализация мероприятий в рамках программы улучшения условий труда сотрудников.
"АвтоВАЗ" в соответствии с планом выпуска автомобилей установил на 2020 год периоды единого корпоративного отпуска c 6 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа и с 28 по 31 декабря.
АО "АвтоВАЗ" входит в состав группы Renault и выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.
По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 11 месяцев 2019 года продажи автомобилей Lada в РФ снизились на 0,6%, до 326,654 тыс. штук при доле рынка 20,7%.
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