"АвтоВАЗ" возобновит производство автомобилей после новогодних каникул

09.01.20 10:48

© РИА Новости. Анар Мовсумов

9 января. Interfax-Russia.ru - Тольяттинское производство АО "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) и завод Lada в Ижевске возобновляют работу после планового корпоративного отпуска и новогодних каникул, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО.

"АвтоВАЗ" начал запуск производства автомобилей после новогодних каникул", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, "АвтоВАЗ" остановил выпуск автомобилей на период планового корпоративного отпуска с 25 по 31 декабря 2019 года и до окончания новогодних каникул.

В период отпуска на предприятиях группы была продолжена плановая модернизация оборудования и реализация мероприятий в рамках программы улучшения условий труда сотрудников.

"АвтоВАЗ" в соответствии с планом выпуска автомобилей установил на 2020 год периоды единого корпоративного отпуска c 6 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа и с 28 по 31 декабря.

АО "АвтоВАЗ" входит в состав группы Renault и выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и Datsun. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 11 месяцев 2019 года продажи автомобилей Lada в РФ снизились на 0,6%, до 326,654 тыс. штук при доле рынка 20,7%.