Около 3,6 млрд руб. кредитов привлекли предприниматели Приморья в 2019 году

09.01.20 11:13

© РИА Новости. Владимир Астапкович

9 января. Interfax-Russia.ru - Гарантийный фонд Приморского края в 2019 году выступил поручителем для 199 компаний региона, благодаря чему они смогли взять кредиты для развития бизнеса на общую сумму около 3,6 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в центре "Мой бизнес".

"В течение 2019 года Гарантийный фонд предоставил поручительства 199 компаниям и индивидуальным предпринимателям, в результате они привлекли в свой бизнес почти 3,6 миллиарда рублей кредитных средств. По сравнению с 2018 годом общая сумма поручительств по кредитам выросла на 25%",- отметили в центре.

Там подчеркнули, что предприниматели стали чаще обращаться за поддержкой в Гарантийный фонд в связи с тем в том, что банки ужесточили требования к объему и качеству залогового обеспечения по кредитам.

Как правило, кредитные учреждения не рассматривают в качестве залога специализированное оборудование, автомобили старше семи лет и товары в обороте. Кроме того, предприниматель, который использует в структуре своего залога поручительство фонда, может рассчитывать на более лояльное отношение банка. Например, может получить кредит по более низкой ставке.

Поддержка представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) Приморья предоставляется бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Главный целевой показатель нацпроекта - увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей до 25 млн человек. Кроме этого, предполагается расширить долю сектора в несырьевом экспорте, увеличить банковское кредитование и закупки у малого бизнеса со стороны государственных компаний.