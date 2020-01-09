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09.01.20 11:16

Размер ущерба от пожара на "Адмирале Кузнецове" определят к концу января

© РИА Новости. Павел Львов
9 января. Interfax-Russia.ru - Точный размер ущерба от пожара на авианесущем крейсере "Амирал Кузнецов" определят к концу января, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Ущерб безусловно есть. Мы пока не можем сказать сколько, поскольку еще не завершены работы по обследованию корабля. Но при этом с точки зрения покупаемого и устанавливаемого оборудования, оно практически все предусмотрено в бюджете на модернизацию", - сказал Рахманов.

Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии, сообщил он.

В декабре глава Минропмторга Денис Мантуров сообщил, что общий объем ущерба будет понятен только к концу первого квартала 2020 года.

16 декабря Рахманов сказал "Интерфаксу", что "Адмирал Кузнецов" в результате пожара не получил критических повреждений, он будет отремонтирован и возвращен в состав ВМФ России. "Корабль на плаву. Остойчивость не потерял. Значит, жить будет", - сказал глава ОСК.

Авианосец должен вернуться в состав Северного флота России в 2022 году.

12 декабря на авианосце "Адмирал Кузнецов", который ремонтируют на заводе в Мурманске, произошел пожар. По предварительным данным, пожар возник в ходе сварочных работ. Его тушили сутки. В результате пожара погибли два человека, пострадали еще 14.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца военные заключили в апреле 2018 года.

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

Сообщалось, что в ходе модернизации "Адмирал Кузнецов" получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полётные системы и системы связи. На корабле предстоит дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

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