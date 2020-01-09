Челябинск в 2019г неэффективно потратил почти 1 млрд руб. из бюджета

09.01.20 11:19

© РИА Новости. Антон Денисов

9 января. Interfax-Russia.ru - Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области по итогам ревизии исполнения бюджета Челябинска в 2019 году установили неэффективное использование почти 960 млн рублей, сообщается на сайте КСП.

"В том числе имеют признаки ущерба для бюджета города - 897,7 млн рублей. Например, при строительстве трех школ и детского сада были оплачены невыполненные либо некачественно выполненные работы на 18,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Выявлены также признаки нецелевого использования средств в объеме 8,5 млн рублей, уточняется в сообщении.

Кроме того, проверяющие отметили, что из-за нарушений при управлении муниципальным имуществом и земельными участками бюджет недополучил более 650 млн рублей доходов.

Контрольное мероприятие проводилось по поручению губернатора региона Алексея Текслера после смены главы администрации Челябинска в июне 2019 года.

Аудиторы проанализировали расходование более 29 млрд рублей бюджетных средств, поступление неналоговых доходов муниципалитета, а также рассмотрели систему муниципальных закупок. По итогам ревизии составлено 97 актов.

В свою очередь глава города Наталья Котова отметила, что после получения представления контрольного ведомства администрация Челябинска разработает план по устранению выявленных нарушений.