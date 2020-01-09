Переезд ОСК в Петербург будет стоить 1,4 млрд рублей

09.01.20 11:33

© РИА Новости. Владимир Трефилов

9 января. Interfax-Russia.ru - "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) переедет в петербургский офис к июлю 2020 года, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов журналистам в четверг.

"В июле", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках переезда в новый офис в Санкт-Петербурге.

"У нас в Москве останется с учетом технических специалистов не больше 200 человек. 340-350 уедет в Петербург. За минусом потерь тех, кто не захочет переезжать", - пояснил глава ОСК.

По его словам, на переезд потребуется около 1,4 млрд рублей дополнительных средств.

Рахманов отметил, что корпорация рассматривает несколько мест для аренды или покупки офиса в северной столице.

В настоящее время основной офис корпорации расположен в Москве.