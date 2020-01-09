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09.01.20 11:39

Зима в Московском регионе останется теплой до середины января

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
9 января. Interfax-Russia.ru - По-настоящему зимних морозов жителям Москвы и Подмосковья в ближайшие дни ждать не стоит: атлантическое тепло задержится на европейской территории России как минимум до середины месяца, сообщил "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

"В течение ближайшей недели существенно погода не изменится. Температурный фон возвращается к значениям, ставшим привычными в декабре: в основном, ночью они слегка отрицательные, днем слегка положительные. Единственным исключением будет ночь на воскресенье, когда будет немного холоднее: -4...-6, но днем температура вновь вернется к нулю", - сказал Вильфанд.

Температурный фон на предстоящих выходных 11-12 января будет выше нормы на 5 градусов, а в понедельник и вторник - на 8-9 градусов. Старый Новый год, который жители России празднуют в ночь с 13 на 14 января, также будет аномально теплым - днем оттепель, ночью слабый "минус".

"Погода никак не хочет восстанавливаться, и к старому Новому году она не будет отличаться от Нового года по новому стилю - останется такой же теплой", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что по предварительным расчетам похолодания не видно до 16 января включительно. Прогноз на Крещение, когда по всей стране проходят традиционные зимние купания (19 января), метеорологи подготовят в начале следующей недели.

Снежный покров в ближайшие дни немного увеличится. В четверг высота снега в Москве выросла благодаря прошедшему снегопаду на 3 см до отметки в 4-5 см, хотя, по словам Вильфанда, отправляться на лыжню пока рано - снежного покрова для безопасного катания может оказаться недостаточно. В субботу снег пройдет снова, но из-за оседания и уплотнения сугробы намного выше не станут - высота снега прибавит максимум 3 см.

"Утверждать, что это настоящая снежная зима, преждевременно. Снег оседает, уплотняется", - сказал Вильфанд.

Собеседник агентства также напомнил, что аномально теплая зима в этом году не только в Москве, но и на всей территории России. Виной тому теплый воздух с Атлантики, который не только определяет погоду на европейской территории России, но и поступает через Урал на азиатскую территорию страны.

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