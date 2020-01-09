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09.01.20 12:22

Убившего аспирантку историка Соколова вернули из Центра психиатрии в СИЗО

© РИА Новости. Александр Гальперин
9 января. Interfax-Russia.ru - Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, перевели в следственный изолятор в Москве после психолого-психиатрической экспертизы в Центре психиатрии имени В.П.Сербского, сообщил его адвокат Александр Почуев.

"Соколова вернули в СИЗО. Экспертиза вошла в заключительную стадию, однако могут быть назначены дополнительные исследования", - сказал Почуев в четверг "Интерфаксу".

Также защитник сообщил, что сможет ознакомиться с результатами уже в 20-х числах января, однако обнародованы они будут только во время судебного процесса.

Ранее он сообщал о завершении активной фазы сбора доказательств и завершении следственных действий в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось, следствие планирует за четыре месяца завершить производство по назначенным экспертизам, в том числе биологической, дактилоскопической, а также экспертизе тела убитой. Также планируется допросить оставшихся свидетелей, тогда будет объявлено о завершении следствия.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке, но упал в реку, откуда и был извлечен с отчлененными женскими руками в рюкзаке. Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 11 ноября Соколов был заключен под стражу.

Уволенный из СПбГУ после убийства 63-летний историк Соколов является кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, основоположником военно-исторической реконструкции в России.

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