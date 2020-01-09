Оборот "снюса" в РФ мог снизиться в 2,5 раза после проверок Роспотребнадзора

09.01.20 12:32

© РИА Новости. Константин Михальчевский

9 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отчиталась о борьбе с содержащей никотин пищевой продукцией в России - так называемым "снюсом".

"Следует отметить, что плотность и эффективность проводимых Роспотребнадзором проверок привела к снижению оборота некурительной никотинсодержащей продукции в торговых точках. Так, если в первые дни проверок запрещенная к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день - лишь на каждом пятидесятом объекте", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на официальном сайте в четверг.

По состоянию на 9 января в России Роспотребнадзором проведено 44 тыс. проверочных мероприятий, по их итогам изъято из оборота 911 тыс. единиц запрещенной продукции с никотином (90% - импортного производства), наложено 3,39 млн рублей штрафов. Кроме того, 324 материала по результатам проверок направлены в суды, 240 - в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Премьер Дмитрий Медведев 24 декабря потребовал прекратить торговлю "снюсом" в России - такое название закрепилось за пищевой продукцией вроде леденцов, карамели и жевательной резинки с добавлением никотина, популярность которой у подростков вызвала опасение властей. Проверки проводятся Роспотребнадзором совместно с правоохранительными органами.

В Роспотребнадзоре ранее поясняли: несмотря на то, что продажа насвая и сосательного табака (настоящего снюса) в России запрещена по закону, недобросовестные продавцы начали продавать новую продукцию с никотином - аналог снюса. В этих аналогах табак заменен на никотин, а форма похожа на пищевую продукцию. Однако эксперты и юристы пришли к выводу, что продавать такие товары незаконно - по техрегламенту Таможенного союза, пищевая продукция должна иметь сертификат безопасности, а законно получить такой сертификат на "снюс" невозможно.