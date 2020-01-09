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09.01.20 12:37
Почти 1000 нарушений при уборке мусора обнаружили в Подмосковье на каникулах
"С 31 декабря по 8 января включительно инспекторами выявлено 3320 нарушений. Наибольшее количество в городских округах: Сергиево-Посадский, Домодедово, Истра, Химки, Волоколамский. Из них 960 касались навалов мусора на контейнерных площадках", - говорится в сообщении.
Также инспекторы выявили 359 фактов ненадлежащего состояния территорий, порядка 1400 случаев несвоевременной очистки территории от снега и наледи, а также 183 нарушения, касающихся ненадлежащего содержания детских игровых площадок, канализационных люков и ограждений.
В пресс-службе отмечают, что всего было проверено более 7,5 тыс. различных объектов.
"По выявленным нарушениям составлено 1962 акта осмотров территории и объектов, направлено 346 уведомлений о вызове нарушителей и 544 информационных письма. Большая часть нарушений уже устранена", - приводятся в сообщении слова начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова.
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