Почти 1000 нарушений при уборке мусора обнаружили в Подмосковье на каникулах

09.01.20 12:37

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области в период новогодних праздников выявили более 3 тыс. нарушений чистоты, порядка и благоустройства в Подмосковье, почти треть касались уборки мусора, сообщает пресс-служба ведомства.

"С 31 декабря по 8 января включительно инспекторами выявлено 3320 нарушений. Наибольшее количество в городских округах: Сергиево-Посадский, Домодедово, Истра, Химки, Волоколамский. Из них 960 касались навалов мусора на контейнерных площадках", - говорится в сообщении.

Также инспекторы выявили 359 фактов ненадлежащего состояния территорий, порядка 1400 случаев несвоевременной очистки территории от снега и наледи, а также 183 нарушения, касающихся ненадлежащего содержания детских игровых площадок, канализационных люков и ограждений.

В пресс-службе отмечают, что всего было проверено более 7,5 тыс. различных объектов.

"По выявленным нарушениям составлено 1962 акта осмотров территории и объектов, направлено 346 уведомлений о вызове нарушителей и 544 информационных письма. Большая часть нарушений уже устранена", - приводятся в сообщении слова начальника регионального Госадмтехнадзора Олега Баженова.