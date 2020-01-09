Якутия надеется привлечь педагогов в арктические районы по программе "Земский учитель"

09.01.20 12:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 января. Interfax-Russia.ru - В 2020 году в рамках программы "Земский учитель" в села Якутии с населением до 50 тыс. человек будет направлено 19 педагогов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе министерства образования региона.

"По программе с 2020 по 2022 года предусмотрено 50 квот. Высокая потребность в учителях ощущается в арктических улусах, промышленных районах", - рассказали в пресс-службе.

Чтобы принять участие в программе, учителя должны пройти конкурсный отбор.

"Основными критериями являются возраст до 55 лет, готовность работать на назначенном месте в течение пяти лет непрерывно. Также необходимо наличие первой и высшей квалификационных категорий, ученой степени в области предмета, педагогики, психологии, педагогический стаж свыше 10 лет, а также непрерывность работы в одной организации", - отметили в региональном Минобразования.

При этом школы, куда направляется педагог, обязаны обеспечить учителю учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

Участники программы на Дальнем Востоке получат компенсационные выплаты в размере 2 млн рублей.

Как сообщалось, по инициативе президента РФ Владимира Путина программа "Земский учитель" с 2020 года стартует на федеральном уровне. На ее реализацию за три года будет направлено около 4,5 млрд рублей из федерального бюджета. Программа направлена на обеспечение педагогическими кадрами общеобразовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек.