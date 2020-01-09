Почти 300 млн руб. направят на развитие МСП в Приамурье в 2020 году

09.01.20 12:58

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

9 января. Interfax-Russia.ru - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Более 295 млн рублей предусмотрено на развитие малого и среднего предпринимательства в Амурской области в рамках нацпроекта в 2020 году, сообщается на сайте Минэкономразвития региона.

Отмечается, что основная часть средств пойдет на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и продолжение работы по созданию благоприятных условий ведения бизнеса в регионе. Деньги выделены в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В рамках поддержки начинающих бизнесменов 3 млн рублей запланировано на развитие бизнес-инкубатора, который в конце прошлого года открылся в Благовещенске.

Федеральную субсидию планируется также направить на оказание комплекса услуг и сервисов в рамках работы центра "Мой бизнес". В прошлом году он объединил на одной площадке все имеющиеся на территории региона организации, инфраструктуры и институты развития бизнеса, начиная с консультирования и обучения, заканчивая сопровождением экспортных проектов.

Поддержку предпринимательской деятельности окажут и в пяти моногородах Приамурья. На реализацию программ поддержки в этом году выделено более 35 млн рублей.

Еще 40 млн рублей направлено Амурской региональной микрокредитной компании, что позволит и в 2020 году выдавать займы по льготной ставке от 3,12% годовых. За четыре месяца работы в 2019 году компания выдала 88 займов.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года заключил 74 договора поручительства. Сумма привлеченного финансирования для предпринимателей составила почти 1,2 млрд рублей. В 2020 году в рамках регионального проекта предусмотрена поддержка фонда на более чем 25 млн рублей.

Как сообщалось, национальный проект "Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. К 2024 году предлагается упростить налоговую отчетность и расширить доступ к имуществу на льготных условиях. Главный целевой показатель - это увеличение численности занятых в малом и среднем бизнесе и индивидуальных предпринимателей до 25 млн человек. Кроме этого, предполагается расширить долю сектора в несырьевом экспорте, увеличить банковское кредитование и закупки со стороны государственных компаний.