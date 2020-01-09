|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
09.01.20 13:05
Три пункта приема новогодних елей будут работать в Химках
"С 15 по 31 января химчане могут сдать свою елку в специальные пункты приема использованных натуральных новогодних елок. На территории округа функционируют три брендированных пункта приема по адресам: улица Машинцева, д.9; Проспект Мира, вблизи СК "Родина"; микрорайон Сходня-Фирсановка, улицы Новая, д.1", - отмечается в сообщении.
В нем уточняется, что обязательным условием приема деревьев является отсутствие на них елочной мишуры и других украшений, приниматься будут ель, сосна и пихта.
Экологическая акция по переработке елок проводится по инициативе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона, она поможет создать возможность для восстановления зеленого хвойного фонда Подмосковья, поскольку щепа после переработки елок пойдет на посадку новых деревьев.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket