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09.01.20 13:05

Три пункта приема новогодних елей будут работать в Химках

© РИА Новости. Виталий Белоусов
9 января. Interfax-Russia.ru - В Химках с 15 по 31 января будут работать три специальных пункта приема новогодних елок для последующей утилизации, сообщает пресс-служба местной администрации.

"С 15 по 31 января химчане могут сдать свою елку в специальные пункты приема использованных натуральных новогодних елок. На территории округа функционируют три брендированных пункта приема по адресам: улица Машинцева, д.9; Проспект Мира, вблизи СК "Родина"; микрорайон Сходня-Фирсановка, улицы Новая, д.1", - отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что обязательным условием приема деревьев является отсутствие на них елочной мишуры и других украшений, приниматься будут ель, сосна и пихта.

Экологическая акция по переработке елок проводится по инициативе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ассоциации председателей советов многоквартирных домов региона, она поможет создать возможность для восстановления зеленого хвойного фонда Подмосковья, поскольку щепа после переработки елок пойдет на посадку новых деревьев.

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