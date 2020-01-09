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09.01.20 13:08
Десять детсадов начнут строить на Ставрополье в 2020 г
Детсад на сто мест начнут строить в селе Ачикулак Нефтекумского городского округа, в Кисловодске - новый ясельный корпус на 40 мест на территории восьмого детского сада. В Нефтекумском округе сделают пристройку к основному зданию детского сада в ауле Новкус-Артезиан.
Кроме того, строительство детских дошкольных учреждений проведут в Курском и Новоселицком районах, в Минводах, Михайловске, селе Гражданском Минераловодского района, а также двух детсадов - в Ставрополе.
Отмечается, что работы будут проведены в рамках нацпроекта "Демография". На эти цели в 2020 году край получил из федерального бюджета 800 млн рублей.
В пресс-службе добавили, что до конца 2021 года в регионе планируется построить 24 детских сада.
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