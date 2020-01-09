Десять детсадов начнут строить на Ставрополье в 2020 г

09.01.20 13:08

© РИА Новости. Игорь Зарембо

9 января. Interfax-Russia.ru - Строительство десяти детских садов начнется в текущем году в Ставропольском крае, в том числе в Кисловодске, Ставрополе и Михайловске, сообщает пресс-служба краевого Минстроя.

Детсад на сто мест начнут строить в селе Ачикулак Нефтекумского городского округа, в Кисловодске - новый ясельный корпус на 40 мест на территории восьмого детского сада. В Нефтекумском округе сделают пристройку к основному зданию детского сада в ауле Новкус-Артезиан.

Кроме того, строительство детских дошкольных учреждений проведут в Курском и Новоселицком районах, в Минводах, Михайловске, селе Гражданском Минераловодского района, а также двух детсадов - в Ставрополе.

Отмечается, что работы будут проведены в рамках нацпроекта "Демография". На эти цели в 2020 году край получил из федерального бюджета 800 млн рублей.

В пресс-службе добавили, что до конца 2021 года в регионе планируется построить 24 детских сада.