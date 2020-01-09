Карантин из-за оспы овец ввели еще в одном районе Псковской области

09.01.20 13:25

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 января. Interfax-Russia.ru - В Порховском районе Псковской области с 8 января ввели карантин после вспышки оспы овец.

Соответствующий указ губернатора Псковской области опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Карантин введен на территории хозяйства ООО "Наша ферма" в селе Подоклинье Дубровенской волости Порховского района, на территории всего села, а также на территории угрожаемой зоны в радиусе 10 км от границ неблагополучного пункта.

Согласно документу, на период действия карантина запрещается посещение указанной территории посторонними лицами, кроме спецперсонала, ввоз и вывоз всех видов животных, кормов, молока, а также стрижка, сбор пуха, шерсти и прочие действия в отношении восприимчивых к заболеванию животных.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года карантин был введен в Пушкиногорском районе из-за вспышки оспы среди овец и коз в фермерском хозяйстве. По информации регионального комитета по ветеринарии, на момент заболевания на территории крестьянского фермерского хозяйства содержалась 1 тыс. голов мелкого рогатого скота, из них заболело 200 овец, пало 100 голов.

Оспа овец (Variola ovium) - высококонтагиозное заболевание, относящееся к вирусным и проявляющееся чаще всего острым течением, повышением температуры, явлениями общей интоксикации, возникновением сыпи на коже и слизистых. В связи с быстрым распространением, значительным экономическим ущербом, наносимым овцеводческим хозяйствам, высоким падежом, особенно среди молодняка относится к особо опасным заболеваниям.