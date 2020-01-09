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09.01.20 13:31

РФ после приватизации сохранит за собой 75%+1 акция Совкомфлота, 50%+1 акция ВТБ

© РИА Новости. Владимир Федоренко
9 января. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило план приватизации на трехлетний период. Соответствующее распоряжение премьер Дмитрий Медведев подписал 31 декабря, оно опубликовано на сайте правительства.

Основные активы, которые могут быть реализованы в 2020-2022 гг. на основании решений президента и правительства, ранее уже называло Минэкономразвития по итогам рассмотрения программы на заседании кабинета министров. В их числе пакеты акций ВТБ, "Совкомфлота", НМТП.

В тексте программы уточняется, до какого уровня государство готово сократить свои доли в этих компаниях. Из капитала НМТП, а также "Махачкалинского морского торгового порта" и "Алмазювелирэкспорта" РФ намерена выйти полностью. Долю в ВТБ с нынешних 61% планируется сократить до 50% + 1 акция, в "Совкомфлоте" - со 100% до 75% + 1 акция, в "Росспиртпроме" - до 75% + 1 акция, в "Кизлярском коньячном заводе" - до 50% + 1 акция.

"Конкретные сроки и способы приватизации этих акционерных обществ будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов в случаях, предусмотренных решениями правительства", - отмечено в документе.

Приватизация "Алмазювелирэкспорта" станет возможна после передачи его полномочий в части экспорта драгоценных металлов и драгоценных камней Госфонда другой уполномоченной организации.

В 2020-2022 гг. правительство обещает продолжить работу "по отмене утративших актуальность ограничений на приватизацию определенных видов федерального имущества и дальнейшей оптимизации количества стратегических предприятий и акционерных обществ в соответствии с решениями президента".

Прогноз по поступлениям от приватизации не учитывает потенциальные крупные сделки: это символические для бюджета 3,6 млрд руб. ежегодно в течение трехлетки. "Прогноз доходов от продажи федерального имущества может быть скорректирован в случае принятия правительством РФ отдельных решений о приватизации акций крупнейших компаний, имеющих высокую инвестиционную привлекательность", - сказано в документе.

В плане также зафиксирована возможность, "принимая во внимание аспекты долгосрочного развития акционерных обществ, их инвестиционные потребности, необходимые для реализации стратегий развития, а также нормативы достаточности капитала (применительно к банкам)", снижать госдолю за счет допэмиссий с направлением вырученных денег на докапитализацию самого АО.

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