Росстандарт утвердит ГОСТ для отзыва автомобилей

09.01.20 13:45

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

9 января. Interfax-Russia.ru - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует уточнить правила отзыва потребительских товаров "специальным ГОСТом по критериям и механизмам отзыва автомобилей".

"Разработка и утверждение такого стандарта является беспрецедентными в мировой практике, поскольку единственным нормативным документом, касающимся отзывов, остается стандарт ГОСТ Р ИСО 10393-2014 "Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков", направленный на все группы продукции без установления специфики", - сообщает ведомство в четверг, отмечая, что утвердить новый ГОСТ планируется "в этом году".

Также Росстандарт планирует развивать сервис интерактивного поиска по VIN-номеру попавших под отзывные кампании автомобилей.

"В 2020 г. планируется создать сервис личного кабинета для производителей (поставщиков) транспортных средств. Автопроизводители получат единый инструмент для информирования Росстандарта и автовладельцев о новых отзывных кампаниях, а также для отчетности о ходе реализации программ по устранению неисправностей", - отмечает агентство.

По данным Росстандарта, в 2019 г. в РФ под отзыв попало 649,6 тыс. автомобилей. Помимо легковых автомобилей различных марок в РФ в 2019 г. также отзывались почти 1,1 тыс. мотоциклов и снегоходы. Всего с 2015 г., когда механизмы отзыва начали активно развиваться, было отозвано более 3,5 млн машин.

"Причинами отзыва становятся несоответствия, выявленные как автопроизводителями самостоятельно, так и в результате испытаний, проводимых Росстандартом в рамках госнадзора", - уточняет агентство.

"Выявленные дефекты устраняются в рамках согласованных Росстандартом отзывных программ исключительно за счет автопроизводителей. А сами программы не имеют срока давности - появляющиеся в некоторых источниках утверждения, что программы действуют определенное количество лет, ошибочны. В любой момент автолюбитель может обратиться за проведение