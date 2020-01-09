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09.01.20 13:54

"Ангара" прекратила полеты из Читы в Улан-Удэ после отмены субсидий

© РИА Новости. Максим Блинов
9 января. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Ангара" с начала 2020 года прекратила выполнять рейсы Чита - Улан-Удэ, говорится в сообщении на сайте аэропорта Читы.

Причины ухода перевозчика с рейса не уточняются.

Вместе с тем, в авиакомпании "Интерфаксу" уточнили, что это связано с отменой субсидии. Согласно сайту Росавиации, "Ангара" в июне-декабре 2019 года получила госсубсидию на выполнение рейса Чита - Улан-Удэ. По словам представителя авиакомпании, с начала 2020 года таких субсидий для перевозчика не предполагается.

"Ангару" на рейсе Чита - Улан-Удэ заменит авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"). Ее рейс также будет субсидируемым в течение всего 2020 года.

Полеты по этому маршруту новый перевозчик будет выполнять по понедельникам, пятницам и воскресеньям на самолетах Ан-28 и L-410.

Авиакомпания "Ангара" - один из основных авиаперевозчиков на местных линиях в Восточной Сибири, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет регулярные пассажирские рейсы по Иркутской области, в другие регионы Сибирского федерального округа, а также чартерные рейсы.

Парк воздушных судов "Ангары" насчитывает более 30 единиц: Ан-148, Ан-24, Ан-26-100, Ан-2, вертолеты Ми-8 различных модификаций, а также один Ми-8 АМТ, оснащенный медицинским модулем.

ООО "Сибирская легкая авиация" создано в 2008 году, коммерческие рейсы выполняет с 2014 года. Компания базируется в Магадане. Парк состоит из пяти самолетов Ан-28 и двух L-410.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, владельцами авиакомпании являются Андрей Богданов (36%) и совладельцы авиакомпании "ИрАэро" Владимир Миронов и Юрий Лапин (по 32%).

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