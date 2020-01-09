Кировская область отремонтирует почти 135 км автодорог в рамках нацпроекта

09.01.20 13:58

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 января. Interfax-Russia.ru - Кировская область в 2020 году планирует освоить 2,4 млрд рублей в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), из них 680 млн рублей - из федерального дорожного фонда, сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего в 2020 году в рамках БКАД в регионе планируется отремонтировать 134,6 км автодорог, из которых 80,6 км дорог регионального и межмуниципального значения, 54 км - Кировской городской агломерации.

Проект реализуется в Кировской области второй год подряд. В 2019 году в нормативное состояние привели 116 км дорог.

По данным областного Дорожного комитета, программа реализации национального проекта БКАД включает в себя не только приведение в нормативное состояние дорожной сети, но и применение новых технологий при ремонте дорог. Так, в 2020 году дорожники планируют применить черный щебень.

"Согласно нацпроекту, новые технологии и материалы при ремонте дорог должны быть применены на 10% контрактов, в 2019 году в Кировской области новые технологии и материалы применялись на 80% контрактов. Использовался щебеночно-мастичный асфальтобетон с применением битума на полимерной основе, лента БРИТ-А. Благодаря таким материалам увеличивается срок службы дорожного покрытия, повышается его устойчивость к колееобразованию при высоких и низких температурах. В 2020 году к вышеперечисленным материалам планируем добавить выравнивающий слой в виде черного щебня, который позволит равномерно распределять нагрузку от транспорта на основание дорожной одежды", - приводятся в сообщении слова замдиректора Дорожного комитета Кировской области Сергея Троицкого.

Черный щебень будет использован на трассах с большой интенсивностью движения, где наиболее велика вероятность образования колейности, например, в ремонте на участках автомобильных дорог Киров - Малмыж - Вятские Поляны, Киров - Советск - Яранск, Яранск - Кикнур - Нижегородская область и других участках.

Пресс-служба напоминает, что Кировская область для приведения в нормативное состояние дорог с 2017 года участвует в различных федеральных проектах, в том числе по улучшению ситуации в дорожной сфере. Так, в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2017-2018 годах отремонтировано более 230 км дорог Кировской городской агломерации. В 2019 году мероприятия продолжились в рамках нацпроекта БКАД.