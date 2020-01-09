МЭР завершило передачу ОЭЗ "Томск" на региональный уровень

09.01.20 13:59

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

9 января. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития РФ завершило передачу полномочий по управлению особой экономической зоной "Томск" на региональный уровень, сообщается на сайте томской ОЭЗ.

"Состоялся процесс передачи имущества, созданного на территории ОЭЗ "Томск" за счет федерального финансирования. В рамках этого процесса летом 2019 года была объявлена дополнительная эмиссия акций. В ходе данной эмиссии на баланс управляющей компании АО "ОЭЗ ТВТ "Томск" переданы объекты завершенного и незавершенного строительства, а также большая часть денежных средств для завершения строительства недостроенных объектов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в августе 2016 года Минэкономразвития РФ начало процесс передачи администрации Томской области полномочий по управлению ОЭЗ "Томск". Экспертный и наблюдательный советы по управлению ОЭЗ теперь формируются на уровне региона. Здесь же проходят заседания экспертного совета по рассмотрению заявок на получение статуса резидента, что позволит оперативно проходить эту процедуру.

Соглашение о передаче функций также фиксирует плановые показатели деятельности ОЭЗ: количество компаний-резидентов и созданных ими рабочих мест, объем инвестиций, выручки, таможенных и налоговых платежей. В рамках соглашения к региональной власти переходят и функции государственного заказчика по развитию инженерной, транспортной, социальной и инновационной инфраструктуры Томской ОЭЗ.

После завершения процесса передачи полномочий по управлению ОЭЗ "Томск", как ожидается, ее уставный капитал вырастет с 3,5 млрд до 9 млрд рублей.

Процесс передачи полномочий затормозил строительство на ее территории ряда крупных объектов, таких как экспоцентр и инжиниринговый центр. Предполагается, что часть из них будет достроена в 2022 году.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках - на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка).