Минсельхоз РФ планирует вовлечь в оборот не менее 12 млн га сельхозземель

09.01.20 14:23

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 января. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз разработал проект госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ на период 2021-2030 гг.

Документ и проект постановления правительства по его утверждению размещены на сайте regulation.gov.ru.

Согласно проекту программы, к 2030 году в оборот должно быть введено не менее 12 млн га неиспользуемых сельхозземель. Причем по мере реализации предусмотренных мероприятий площади ввода земель будут увеличиваться: в 2021-2022 годы намечено ввести по 700 тыс. га, в 2023-2024 годы - по 900 тыс. га, в 2025 году - 1,3 млн га и далее - по 1,5 млн га в год до 2030 года.

Проект также предусматривает увеличение площади мелиорированных земель на 1,6 млн га, проведение известкования кислых почв на 9 млн га.

Общий объем финансирования госпрограммы предусмотрен в 1 трлн 410,8 млрд рублей, в том числе 887 млрд 866,4 млн рублей из федерального бюджета.

Как заявлял глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета в конце декабря, в настоящее время площадь неиспользуемых сельхозземель составляет 44 млн га, из них 20 млн га - пашня. По его словам, дальнейший рост производства сельхозпродукции связан с вовлечением земель в сельхозоборот, а также с увеличением их плодородия и сохранением качественных характеристик почв. "К сожалению, имеющихся в настоящий момент отдельных инструментов явно недостаточно, чтобы работа носила комплексный - я бы даже сказал - общегосударственный - характер и позволила в ближайшей перспективе сократить объем неиспользуемых земель", - отмечал министр.

Как сообщается в уведомлении о разработке документа, существующая система управления землями сельхозназначения характеризуется отсутствием или недостоверностью данных, их разрозненностью. В стране нет единого информационного ресурса, который отвечал бы на различные вопросы о составе, структуре собственности, качестве земель и т.п., отвечал бы современным требованиям к анализу и эффективному управлению процессами вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот.

Для комплексного и рационального управления процессом вовлечения земель сельхозназначения необходима концентрация усилий по организации большого числа мероприятий в различных сферах. Речь, в частности, идет об организации работ по землеустройству во всех муниципальных образованиях (сбор и обобщение результатов агрохимического и эколого-токсикологического обследований, проведение межевания в части земель, находящихся в общедолевой собственности, выявление невостребованных земельных участков, организация и согласование проектов схем землеустройства, проведение культуртехнических работ, постановка участков на государственный кадастровый учет), а также об обеспечении земельными ресурсами сельхозорганизаций и субъектов малого агробизнеса, об информационном сопровождении сельхозпроизводителей в области земельных отношений, о формирование рынка земель сельхозназначения.

"Сосредоточение этих многочисленных функций в едином институте с едиными научными, инновационными подходами, с современными IT-технологиями позволит оперативно решать любые задачи в сфере развития агропромышленного комплекса страны", - считают авторы документа.

Как заявлял ранее Патрушев, проект программы планируется внести в правительство в феврале этого года.