МЭР ожидает продолжение тренда на укрепление рубля в I полугодии

09.01.20 14:32

РИА Новости. Владимир Трефилов

9 января. Interfax-Russia.ru - Совокупное кредитное предложение в экономике остается низким, реакция банков на снижение номинальной ставки носит сдержанный характер, сохранение текущих уровней кредитных ставок и бюджетных параметров предопределяет низкий спрос, продолжение тренда на укрепление рубля и инфляцию ниже 3% на протяжении первого полугодия 2020 года, говорится в опубликованном в четверг мониторинге Минэкономразвития "Картина кредитования".

"По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса, продолжение тренда на укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3% в первом полугодии 2020 года", - отмечается в обзоре.

"Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября). Реакция банковского рынка на снижение номинальной ставки Банком России продолжает носить сдержанный характер, что может быть, в том числе объяснено ростом уровня реальных ставок относительно начала 2019 года. Темпы роста всех видов кредита нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение. В целом продолжающееся структурное замедление потребительского кредитования не компенсируется ростом других видов кредита", - говорится в докладе министерства.

"Последовательное снижение ежемесячных объемов выдач ипотечных кредитов, продолжающееся с июля 2019 года, свидетельствует о том, что динамика ипотечного кредитования в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных ставок", - полагают в Минэкономразвития.

В министерстве также отмечают, что "в текущем году объем расходов федерального бюджета продемонстрирует высокие темпы роста в первом полугодии, однако уже во втором при сохранении запланированного уровня дефицита указанные темпы роста будут находиться около нуля".