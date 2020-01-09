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09.01.20 14:31

Росгеология ускорит переход от открытия запасов к их разработке

© РИА Новости. Константин Чалабов
9 января. Interfax-Russia.ru - "Росгеология" сформировала новую стратегию, которая поможет в 1,5-2 раза ускорить переход от стадии открытия запасов к их разработке, сообщил глава госхолдинга Сергей Горьков на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"В принципе все производственные процессы нормализованы, выработана новая стратегия, сформирована новая профессиональная команда и сейчас идёт внедрение новых, современных процессов как производственных, так и управленческих", - отчитался Горьков. По его словам, сейчас в компании трудится порядка 30 тыс. человек.

"Мы подготовили новую стратегию, которая предполагает ускоренный переход от запасов к производству. Сейчас мы подготовили в стратегии новый подход, каким образом можно ускорить. Это в полтора-два раза может ускорить вход месторождений в производственную часть", - уточнил Горьков.

На вопрос Медведева о том, какую работу "Росгеология" проделала в направлении цифровизации, Горьков ответил: "Делается (работа - ИФ). Мы назвали это направление цифровой геологии "Геология 4.0", которая включает в себя новые направления с точки зрения и глубоководных аппаратов, и использования в том числе, к примеру, дронов, потому что аэрогеология и использование космоса очень важны".

"И сейчас мы формируем совершенно новое направление - токенизацию активов, которая позволит, к примеру, дополнительно увеличивать инвестиции в геологоразведку. Это совсем новое направление", - сказал Горьков.

В целом, по словам Горькова, за последний год "Росгеология" открыла 40 месторождений. "Это разные месторождения: редкоземельные металлы, золото, серебро, нефть и газ. Это новые месторождения по алмазам, к примеру. Достаточно большой спектр, причём на всей территории Российской Федерации - от Чукотки фактически до Калининграда", - отметил глава "Росгеологии".

Как сообщалось, Горьков возглавил "Росгеологию" в апреле прошлого года. С его приходом госхолдинг сконцентрировался на разработке новой стратегии развития. Горьков сообщал, что основой новой стратегии, помимо исполнения госконтрактов, станет усиление партнёрства с крупными недропользователями и предоставление сервисных услуг. Особое внимание будет уделено развитию деятельности как в Арктике, так и на зарубежных рынках. Он также говорил, что обновленная стратегия будет основана на новых механизмах финансирования, формах партнерства и технологиях. "Росгеология", в частности, собирается использовать механизмы венчурного финансирования.

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