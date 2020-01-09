Коллектор и шламонакопитель с отходами "Усольехимпрома" обследуют до февраля

09.01.20 14:48

Фото с сайта "Иркутск сегодня"

9 января. Interfax-Russia.ru - Обследования находящихся вблизи реки Ангары промышленного ливневого коллектора и шламонакопителя с отходами недействующего "Усольехимпрома" в Иркутской области будут проведены до конца января, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на и.о. заместителя председателя облправительства Теймура Магомедова.

"До конца января мы должны определить, каким образом и с помощью каких технологий будут утилизироваться эти отходы", - доложил Магомедов врио губернатора Игорю Кобзеву, который в четверг в рамках рабочей поездки в Усолье-Сибирское посетил промплощадку "Усольехимпрома".

Магомедов уточнил, что в ходе обследования ливневого коллектора, слив из которого идет в Ангару, необходимо определить источник его питания водой.

Что касается шламонакопителя, то будет рассмотрен предложенный его собственником проект по утилизации находящихся в нем отходов.

Как сообщалось, по поручению Кобзева создана межведомственная рабочая группа по ликвидации ЧС на территории промплощадки закрытого "Усольехимпрома", ее руководителем назначен Магомедов. В состав группы вошли представители МЧС, МВД, Росгвардии, Росимущества, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, администрации Усолья-Сибирского, региональных профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Производственная деятельность на промплощадке "Усольехимпрома" была прекращена в 2010 году. Площадь территории предприятия составляет 610 га, там располагается более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, железнодорожное полотно общей протяженностью более 20 км, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 км. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. В собственности Иркутской области находится территория в 1,24 га из 610 га. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них - частная собственность.

Самым опасным объектом на промплощадке "Усольехимпрома" считается цех ртутного электролиза - в 1998 году он был закрыт как нерентабельный. Очаг ртутного загрязнения включает строительные конструкции здания цеха, шламы, не утилизированные и не подвергнутые обезвреживанию, ртутьсодержащие производственные отходы и грунты. Демеркуризация цеха стоимостью 1,257 млрд рублей начнется в 2020 году. Проект вошел в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология". Согласно проектной документации, общая масса загрязняющих веществ составляет 125,12 тыс. тонн.