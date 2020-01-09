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09.01.20 14:51
В Ингушетии прошли обыски по делу о нападении на пост ДПС
"По уголовному делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа правоохранители провели обыски по нескольким адресам. Проверялась информация, полученная от одного из напавших с ножом на сотрудников полиции на посту в Магасе Имагожева", - сказал собеседник агентства.
По его данным, задержанных по итогам обысков нет.
По словам источника, 23-летний мужчина, известный армрестлер сотрудничает с силовиками, дает показания. Он находится в больнице под усиленной охраной, его состояние улучшается.
"Со слов знакомых и родственников, Имагожев в последнее время изменился, вел себя агрессивно, часто делал замечания друзьям в грубой форме", - сказал собеседник.
Он добавил, что отец ликвидированного при нападении на правоохранителей 18-летнего Микаила Мизиева не хотел принимать на работу Имагожева в центр культурного развития в качестве охранника, но сын убедил его, положительно охарактеризовав своего друга.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель муфтията республики, во всех мечетях Ингушетии прошли проповеди, в ходе которых имамы разъяснили прихожанам противоречие действий напавших с ножами на пост ДПС канонам и истинным ценностям Ислама.
"Какое оправдание может быть у тех, кто принес несчастье в дома сотрудников, стоявших на страже правопорядка и закона, охранявших покой граждан, следивших за тем, чтобы не было нарушений на дорогах, преступлений. Они работали, чтобы прокормить свои семьи, одного полицейского убили, двух ранили. У погибшего остались жена и четверо малолетних детей. Это большая трагедия для народа. Наша святая обязанность как правоверных мусульман - самим следовать предписанию Корана и призывать к этому других", - отметил собеседник агентства.
Как сообщалось, 31 декабря было совершено нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Один полицейский погиб, трое пострадали.
По факту нападения на пост ДПС Следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Его расследованием занимается главное следственное управление СКР по СКФО.
На внеплановом заседании антитеррористической комиссии в среду глава региона Махмуд-Али Калиматов назвал недостаточными меры по обеспечению безопасности в Ингушетии.
По его данным, один из преступников работал в охране Центра культурного развития в Магасе. Он охранял объект, в котором ежедневно находились дети, где проходили массовые мероприятия.
Как сообщил на заседании замминистра внутренних дел по региону Александр Жуляев, Микаил Мизиев, 2001 года рождения, управляя автомашиной, вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым, совершили наезд на пост ДПС. После чего они нанесли ножевые ранения находившемуся там инспектору Зелимхану Кокорхоеву.
Мизиев ликвидирован на месте, Имагожев ранен и доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
У оперуполномоченного управления наркоконтроля МВД Магомеда Шанхоева ушиб позвоночника, множественные ушибы конечностей и черепа, касательное ранение. Сотрудник ДПС по Магасу Зураб Даурбеков поступил с ушибленными ранами головы, туловища и конечностей. Полицейские перевезены в ведомственный госпиталь Махачкалы.
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