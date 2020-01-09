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09.01.20 14:52

Госдолг ЯНАО в 2019г сократился на 2,6%

© РИА Новости. Максим Богодвид
9 января. Interfax-Russia.ru - Государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году сократился на 430,498 млн рублей и на 1 января текущего года составил 16 млрд 410 млн 976 тыс. рублей, следует из отчетности, опубликованной на сайте департамента финансов ЯНАО.

На 1 января 2019 года госдолг региона составлял 16 млрд 841,474 млн рублей. Таким образом, за год он сократился на 2,6%.

Из общего объема госдолга 12 млрд 960,701 млн рублей (на 1 января 2019 года было 12 млрд 979,051 млн рублей) составляют государственные ценные бумаги, 3 млрд 450,275 млн рублей (на 1 января 2019 года - 3 млрд 862,423 млн рублей) - госгарантии.

Бюджет ЯНАО на 2019 год был утвержден бездефицитным - с доходами и расходами по 175,2 млрд рублей. После последних изменений доходы и расходы составляли по 215,3 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций ЯНАО. Один выпуск на 20 млрд рублей, еще один на 5,5 млрд и один - на 1 млрд рублей.

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