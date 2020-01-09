Адвокат раскрыл детали окончательного обвинения фигурантов "дела Baring Vostok"

09.01.20 15:13

© РИА Новости. Андрей Старостин

9 января. Interfax-Russia.ru - Окончательное обвинение основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви, а также его коллег связано не с отступным соглашением между банком "Восточный" и "Первым коллекторским бюро", а с выдачей "безвозвратного" кредита коллектору, утверждает защита.

"Новое обвинение касается событий декабря 2015 года и связано с выдачей кредита", - сказал адвокат Леван Джиоев, защищающий партнера Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, на заседании Басманного суда Москвы.

В четверг суд рассматривает ходатайство следствия о продлении Калви и Дельпалю срока домашнего ареста до середины февраля.

В декабре Калви, Дельпалю и другим фигурантам их дела было предъявлено обвинение в окончательной редакции, по которому им вменяется растрата 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Ранее, в течение следствия, которое началось в феврале 2019 года, фигуранты обвинялись в особо крупном мошенничестве на аналогичную сумму (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщалось, с заявлением о преступлении в ФСБ России обратился член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов, согласно утверждениям которого, в феврале 2017 года его ввели в заблуждение для голосования за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

На заседании Басманного суда в четверг сам Майкл Калви пояснил, что по окончательной версии следствия, вмененное ему и его коллегам преступление выразилось "в выдаче "Восточным" якобы безвозвратного кредита".

В свою очередь адвокат Леван Джиоев добавил, что "уголовное дело было возбуждено на основании заявления потерпевшего, который на сегодняшний день фактически потерпевшим не является". По его словам, вину фигурантов по новому, окончательному обвинению следствие подтверждает теми же документами, которые было положены в основу первоначального обвинения.

Как сообщалось, окончательно в качестве обвиняемых к делу привлечены семь человек: Майкл Калви, Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из них не признает вину.

Калви и другие обвиняемые настаивают на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.